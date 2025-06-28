Премьер Словакии усомнился в эффективности новых антироссийских санкций Евросоюза

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Новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России не принесет никакого эффекта, как и предыдущие. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с журналистами, его слова приводит агентство Ruptly.

Политик сообщил, что в ЕС все только и говорят, что о новых ограничениях в отношении России. 18-й пакет санкций выглядит внушительным, однако, по мнению Фицо, не будет иметь успеха, как и все предыдущие пакеты.

Премьер подчеркнул, что Словакия будет откладывать голосование за 18-й пакет санкций против РФ с помощью права вето до тех пор, пока ЕС не решит вопрос с возможной остановкой импорта российского энергосырья в страны союза.

"Сейчас нас тревожит перспектива, что санкции могут остановить подачу газа с 1 января 2028 года. Моя обязанность - защитить национальные интересы Словакии, ее граждан и промышленности", – заявил Фицо.

Ранее Евросоюз во время саммита в Брюсселе не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций. Как отметил ТАСС со ссылкой на дипломатические источники, голосование было заблокировано Словакией.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что новые ограничения Евросоюза станут для России "беспрецедентными". По его словам, президент США Дональд Трамп поддержал предложение об ограничениях, но "не хотел действовать в одиночку".