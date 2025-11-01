В Словакии поддержали создание антиукраинского блока с Венгрией и Чехией

Фото: 123RF.com/jarino47

Словакия поддерживает идею создания антиукраинского блока в Евросоюзе вместе с Венгрией и Чехией, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы словацкой правящей партии Smer Любоша Блаха.

"Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны", – высказался политик.

При этом он уверен, что Европа опять спустя десятилетия охвачена "коллективным безумием", которое ведет всех к хаосу, упадку и войне.

Кроме того, премьеры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан, а также победивший на парламентских выборах в Чехии Андрей Бабиш понимают, в чем опасность политики ЕС по отношению к РФ, указал Блаха.

"Лучшее, что они могут сделать, – это защищаться, а проще всего это будет делать, если страны объединятся", – отметил он.

Ранее СМИ рассказывали, что страны Евросоюза рассматривают возможность подать в суд на Венгрию, Польшу и Словакию из-за их позиции по Украине.

Поводом для этого стал запрет украинского импорта, когда вступает в силу обновленное соглашение Брюсселя с Киевом. Позиция этих стран по зерну демонстрирует серьезную напряженность в торговых связях, уточняли журналисты.

