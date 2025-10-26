Фицо: Словакия не примет участие в схемах по финансированию конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Словакия не примет участие в схемах Евросоюза по финансированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Как глава правительства отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, цель которой помочь Украине справиться с войной и военными расходами", – приводит слова политика ТАСС.

По его словам, ЕС планирует в ближайшее годы предоставить Украине 140 миллиардов евро. Фицо назвал это "наибольшей ошибкой, которую сообщество собирается совершить".

Как отметил премьер-министр Словакии, схемы финансирования Украины в ЕС предлагаются разные. Одной из них является предоставление кредита.

Вместе с тем ранее сообщалось, что Словакия предоставит Украине инженерную и строительную технику в рамках нового пакета помощи. В частности, Киеву поставят пять машин для разминирования Bozena, а также прочий транспорт и средства медицинской эвакуации. Это станет первым пакетом помощи Украине со стороны Словакии при Фицо.