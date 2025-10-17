Фото: ТАСС/AP/Denes Erdos

Русские встают на колени только когда завязывают себе шнурки, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Таким образом он ответил экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону, который посчитал, что военные действия на Украине продлятся до тех пор, пока Россия не окажется "на коленях".

Вместе с тем политик напомнил о "грязном" скандале, связанном с получением "пожертвования" от оружейного олигарха, который производит дроны для Украины, в котором оказался замешан Джонсон.

По мнению Фицо, бывший британский премьер потерпел крах в продвижении своей стратегии в отношении России.

Ранее СМИ писали, что Великобритания уже помогает Украине в нанесении ударов по России. При этом британский министр обороны Джон Хили обращался к Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт. Он говорил, что Россия "не победит" и глава государства должен "согласиться" на мир.

Комментируя его заявление, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала этот призыв саморазоблачительным. Дипломат подчеркнула, что Лондон буквально признался в преступлении. В частности, она напомнила, что Джонсон отговорил Украину от мирных переговоров, а призыв Хили охарактеризовала как попытку запугивания.