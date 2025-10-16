Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Руководство и спецслужбы Великобритании ответственны за неоднократные срывы мирного разрешения конфликта на Украине, заявил директор ФСБ России Александр Бортников во время выступления на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ.

"Еще в марте 2022 года курс Лондона ясно обозначил бывший премьер (Борис. – Прим. ред.) Джонсон, передав подопечным в Киеве указание: "Будем просто воевать", – цитирует главу ФСБ ТАСС.

Бортников уверен, что режим украинского лидера Владимира Зеленского полностью контролируется Лондоном. Кроме того, Киеву гарантировали необходимые ресурсы и дали карт-бланш на построение фашистской диктатуры ради идеи стратегического поражения России.

"Вся полнота власти в стране консолидирована в руках его офиса, управление на местах осуществляют военные администрации, подавлены остатки оппозиции в парламенте, неугодных устраняют физически, повсеместно действует жесткая цензура", – сказал глава службы.

Ранее в польском МИД заявляли, что Украина планирует вести боевые действия еще 3 года и Евросоюз готов придерживаться этого же курса. В это же время НАТО усилило учебно-боевые и разведывательные операции вблизи границ России и Белоруссии, указывали в российском Минобороны. Только на последних учениях Североатлантического альянса задействовали около 60 тысяч военных.

