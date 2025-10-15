Белоусов заявил об активизации разведработы НАТО у границ России и Белоруссии

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

НАТО усилило учебно-боевые и разведывательные операции вблизи границ России и Белоруссии, заявил российский министр обороны Андрей Белоусов на совместной коллегии с белорусским оборонным ведомством. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, Альянс сохраняет значительное военное присутствие на восточном фланге, подчеркнул Белоусов, уточнив, что на последних учениях в этом регионе было задействовано около 60 тысяч военных.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о работе по наращиванию обороноспособности организации. Вместе с тем он обратил внимание на способность стран Альянса сбивать российские самолеты в случае угрозы местной гражданской инфраструктуре или населению.

Вместе с тем участники организации приступили к обсуждению изменения правил использования вооружений против России, направленного на сокращение ограничений. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул важность разумного использования оружия и желание стран-поставщиков избежать эскалации конфликта.

