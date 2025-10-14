Фото: 123RF/lutsenko

Страны – участницы НАТО начали обсуждать изменения правил использования вооружений против России. Об этом заявил постпред США при Альянсе Мэттью Уитакер, которого цитирует итальянский портал Sky TG24.

Политик пояснил, что национальные ограничения затрудняют оперативное реагирование высшего руководства.

"Мы продолжим вести переговоры внутри Альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, это будет сделано", – ответил он в ответ на вопрос о противостоянии "российской угрозе".

Вместе с тем Уитакер подчеркнул, что страны, предоставляющие оружие, хотят быть уверенными в его разумном использовании, а не для эскалации конфликта.

Ранее журналисты указывали, что в НАТО начали рассматривать возможность смягчения ограничений для пилотов истребителей, чтобы те могли открывать огонь по воздушным целям из России, залетевшим в пространство Альянса. В СМИ добавили, что НАТО также изучает размещение боевых беспилотников вдоль границы для повышения издержек Москвы на "гибридную войну".

Комментируя готовность стран организации сбивать российские военные самолеты, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о безответственности данного заявления. Он подчеркнул, что таких нарушений не было и доказательств не представлено.