В СДЭК прокомментировали сбой в работе сайта

Фото: ТАСС/РБК/Андрей Любимов

Сбой в работе сайта СДЭК, в результате которого ресурс был временно недоступен, не сказался на обслуживании клиентов и обработке отправителей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

По данным портала Downdetector на 13:25 по московскому времени, за сутки поступило свыше 3 823 жалоб на проблемы в работе ресурсов СДЭК. Большая часть обращений была получена из Москвы, Санкт-Петербурга и Камчатского края. Многие пользователи указывали, что проблемы возникали именно с сайтом компании. Другие обращали внимание на неполадки в работе мобильного приложения.

В организации объяснили, что сбой произошел в ходе плановых технических работ. В настоящее время специалисты завершают все необходимые действия.

Ранее пользователи сообщали о сбоях у ВТБ. Больше всего жалоб поступило на работу сервиса, сайта, мобильного приложения и личного кабинета. Обращения о неполадках направляли жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга и Магаданской области.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) подтвердили сбой в работе одного из банков, указав на кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций. При этом на стороне НСПК все системы работали штатно.

