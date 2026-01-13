Форма поиска по сайту

13 января, 18:38

Международные резервы России достигли рекордных 763,9 млрд долларов

Фото: depositphotos/pressmaster

Международные резервы России вновь побили рекорд, достигнув 763,9 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Центробанка.

Данные актуальны на конец дня 26 декабря 2025 года. К этому периоду недельный рост резервов составил 11,3 миллиарда долларов, или 1,5% благодаря положительной переоценке.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, которыми располагают Центральный банк и правительство России. В их состав входят монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и средства в иностранной валюте.

За позапрошлый год резервы увеличились на 1,8%, достигнув к 1 января 2025 года отметки в 609,1 миллиарда долларов.

Ранее также стало известно о росте золотых резервов России. За последний год они увеличились на рекордные 92 миллиарда долларов. Данная сумма превысила показатели предыдущих 4 лет вместе взятых.

При этом доля золота в российских резервах на начало ноября 2025-го составила 41,3%, а валютная часть международных активов за последний год увеличилась на 0,5%, достигнув 426 миллиардов долларов.

