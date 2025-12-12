Политолог Кортунов: возможное изъятие активов РФ ударит по глобальной финансовой системе

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине. Как данное решение повлияет на переговорный процесс и мировую экономику, разбиралась Москва 24.

Лишение активов?

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем допустил, что замороженные в Евросоюзе российские активы "в какой-то момент" будут направлены на поддержку Украины, сообщает Reuters со ссылкой на слова политика. По данным СМИ, речь идет примерно о 200 миллиардах евро. Однако чиновник подчеркнул, что власти не пойдут на "безрассудные компромиссы" при реализации этого решения.

В то же время премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее заявил о возможной подаче иска в связи с планом по использованию активов, хранящихся в депозитарии Euroclear на территории его страны, сообщает издание Het Laatste Nieuws. Глава правительства уточнил, что с аналогичными ходатайствами может обратиться и сама компания.





Барт де Вевер премьер-министр Бельгии Мы не можем просить Бельгию прыгнуть в пропасть. Если уж приходится идти на риски, все страны должны совместно предоставлять гарантии с самого первого дня.

Более того, в беседе с журналистами агентства Belga де Вевер сравнивал изъятие этих средств с воровством.

"Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии войны. Это было бы все равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать ее", – процитировали политика западные СМИ.

В то же время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсетях 11 декабря, что следующая неделя станет определяющей в вопросе обеспечения финансирования Украины со стороны Евросоюза. Ожидается, что ключевые решения могут быть приняты на заседании Европейского совета в Брюсселе 18 и 19 декабря. При этом ранее она рассказала на пресс-конференции о планах запретить исполнение решений иностранных судов внутри ЕС. Это нужно для противостояния мерам России по возвращению этих денег, объяснила она.

Также издание Politico рассказало, что страны Евросоюза одобрили юридическую схему, позволяющую удерживать российские активы, пока Москва не выплатит репарации Киеву. Решение было принято "очень ясным большинством" постоянных представителей государств объединения. По данным журналистов, новый механизм лишает отдельные страны возможности блокировать продление санкций, которые ранее требовали единогласного одобрения каждые полгода. В частности, ранее против изъятия активов, кроме Бельгии, публично выступали в том числе власти Словакии и Венгрии.

В ответ на попытки изъять суверенные активы Банк России принял решение подать иск в Арбитражный суд Москвы на Euroclear за их незаконное удержание. В пресс-службе компании заявили о готовности к подобным разбирательствам.

Ответная реакция

Политолог, научный руководитель российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил в беседе с Москвой 24, что в Евросоюзе существуют различные подходы к использованию активов РФ – от радикальной конфискации до умеренной позиции о сохранении нынешнего статуса "заморозки" без прямого использования средств.

"Текущая ситуация не оказывает существенного прямого воздействия на финансовые и экономические секторы российской экономики. Руководство страны исходит из того, что в обозримом будущем эти активы возвращены не будут, хотя в случае их конфискации окажутся предприняты ответные шаги", – пояснил Кортунов.





Андрей Кортунов политолог Важно учитывать и внутреннюю борьбу внутри ЕС, и возможные разногласия с США. Например, у Дональда Трампа, судя по его публичным планам, есть собственные намерения в отношении этих средств – возможно, их частичное использование для вовлечения американского бизнеса в постконфликтное восстановление Украины.

Этот интерес, по словам эксперта, может стать дополнительным фактором в подходе президента США к урегулированию украинского кризиса.

"Что касается влияния на переговорный процесс: если средства будут направлены на поддержку Украины, есть вероятность, что этот факт может продлить конфликт на два-три года, исходя из текущих объемов помощи", – предположил Кортунов.

Кроме того, по его мнению, такое решение серьезно осложнит восстановление отношений между Россией и Евросоюзом, так как Москва начнет поднимать этот вопрос на всех международных площадках.

"Наконец конфискация активов нанесет удар по глобальной финансовой системе, подорвав доверие к ЕС как к ответственному финансовому центру. Это может привести к перераспределению денежных потоков, возникновению новых центров и в целом к дестабилизации мировых финансов с далеко идущими негативными последствиями", – резюмировал Кортунов.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил в беседе с Москвой 24, что окончательное решение наверняка будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Хотя конкретный механизм еще не определен, высока вероятность, что окажется принята какая-либо схема направления этих средств на финансирование Украины. Однако такие шаги будут иметь серьезные последствия, в первую очередь для самой европейской стороны.

Масленников напомнил, что, кроме той же Бельгии, на чьей территории находится Euroclear, Европейский центральный банк ранее не поддержал выдачу Украине кредита за счет активов РФ на сумму в 140 миллиардов евро. Подобные действия там посчитали юридически необоснованными, пояснил Масленников.

Также он уточнил, что реализация таких планов может спровоцировать финансовую нестабильность в самом ЕС: ослабление евро, отток капитала из европейских депозитариев и удорожание государственных заимствований для стран-членов. В случае же их конфискации или использования Россия может национализировать эквивалентную сумму активов европейских компаний на территории нашей страны, указал эксперт.

"Прямое влияние таких действий ЕС для российской экономики будет минимальным, поскольку эти активы уже выведены из оборота. Международные резервы страны перекрывают эту сумму, а бюджетное планирование ведется с учетом сохранения внешнего давления", – уточнил он.

По его мнению, главным негативным последствием станет возможный срыв и без того хрупкого мирного переговорного процесса. В остальном же экономическая политика РФ на ближайшие годы построена с учетом возможного ужесточения внешних условий, Поэтому системного кризиса не прогнозируется. Однако действия Евросоюза будут означать окончательный отказ от диалога в обозримой перспективе, заключил экономист.

