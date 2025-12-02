FT: ЕЦБ не поддержал выдачу Украине кредита за счет активов России

Фото: 123RF.com/ingusk

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не поддержал выплату Украине в 140 миллиардов евро. Это подрывает план Евросоюза по привлечению репарационного кредита за счет замороженных активов России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

ЕЦБ обратил внимание, что предложение Еврокомиссии нарушает его мандат, уточнили собеседники из числа официальных лиц. Согласно плану ЕК, европейские страны предоставят государственные гарантии, чтобы разделить риски по погашению кредита. Однако в Еврокомиссии признали, что члены объединения не смогут быстро привлечь деньги в чрезвычайной ситуации, а это может оказать давление на рынки.

Как отметили источники, чиновники обратились в ЕЦБ и предложили ему выступить в качестве кредитора последней инстанции для банка Euroclear для предотвращения возможного кризиса ликвидности. Представители банка уведомили ЕК, что это невозможно.

При этом внутренний анализ ЕЦБ показал, что предложенный план практически эквивалентен прямому финансированию правительств, так как центральный банк в таком случае будет покрывать финансовые обязательства государств – членов организации. Подобная практика запрещена договорами ЕС, поскольку может привести к высокой инфляции и подрыву доверия к ЕЦБ, добавила газета.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские страны подозревают Бельгию в использовании доходов от замороженных активов России. По словам журналистов, если Брюссель продолжит блокировать решение об изъятии активов в пользу Киева, то представители других стран ЕС все чаще будут поднимать вопрос о такой вероятности.

Кроме того, в объединении хотят выяснить, использует ли Бельгия свои налоговые сборы как источник финансирования Украины, как это делают другие государства.