03 марта, 11:41

Город

Московские ярмарки подготовили белковые продукты к Великому посту

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Московские ярмарки расширили ассортимент к Великому посту, добавив зерновые и зернобобовые культуры, а также растительные полуфабрикаты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в период соблюдения поста важно позаботиться о достаточном количества белка в рационе. Этот компонент необходим для поддержания мышечной массы, нормальной работы иммунной системы и восстановления тканей.

При исключении мяса и молочных продуктов восполнить дефицит белка могут растительные источники: чечевица, фасоль, горох, грибы, орехи, семечки и крупы.

На ярмарках москвичи могут найти растительный фарш: нутовый, гороховый и чечевичный. Это готовая основа для постных котлет: достаточно смешать фарш с луком, специями и мукой. Вместо яиц для связки можно использовать псиллиум – растворимую клетчатку.

Обогатить рацион белком и полезными веществами в период поста помогут также микрозелень и ростки разных культур. На ярмарках продаются голозерный овес, пшеница, нут и красная чечевица. Для домашнего проращивания их нужно замочить в воде на несколько часов, а затем промывать 2 раза в день. Первые ростки появятся через 2–3 дня.

Микрозелень содержит витамины группы В, витамин С и антиоксиданты. В частности, пророщенный нут является ценным источником растительного белка и аминокислот, а пророщенная чечевица богата железом. Регулярное употребление бобовых и зерновых в таком виде помогает улучшить пищеварение, укрепить организм и наполнить его энергией.

Растительный фарш и зерна для проращивания есть ярмарках по адресам:

  • Бескудниковский бульвар, владение 59;
  • Барвихинская улица, владение 6;
  • Дубнинская улица, владение 8а;
  • Домодедовская улица, владение 12;
  • Костромская улица, владение 20;
  • Полярная улица, владение 10;
  • сквер на улице Чичерина.

На столичных ярмарках все желающие могут также приобрести бочковые огурцы и капусту, сыродавленные масла, сбитень, медовую пастилу, яблочный сок прямого отжима, а также постную коврижку. Последнюю готовят на меду с добавлением корицы, какао и изюма.

