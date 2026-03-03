Врач Вылегжанина: подростки могут потерять слух через 25–30 лет из-за наушников

Фото: depositphotos/VAKSMANV101

С каждым годом все больше подростков и молодых людей обращаются к сурдологам с жалобами на снижение слуха, и одной из причин этого становится чрезмерное использование наушников. Об этом рассказала в беседе с "Газетой.ру" врач-сурдолог, оториноларинголог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

По словам специалиста, последние исследования показывают, что к 2050 году значительная часть населения Земли будет иметь проблемы со слухом.

"Любовь молодежи к громкой музыке в наушниках может привести к тугоухости у третьей части слушателей. Уже сейчас мы фиксируем рост доли подростков среди пациентов – на них приходится до 30% случаев", – отметила Вылегжанина.

По словам врача, к проблемам, вызванным громкой музыкой, добавится естественное возрастное снижение слуха, что в ближайшие 25–30 лет усилит масштаб проблемы.

Точных данных о числе россиян с тугоухостью из-за громкой музыки на 2026 год нет, однако в 2019 году сообщалось, что около 30% школьников в стране уже имели нарушения слуха из-за воздействия громких звуков, включая музыку в наушниках.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что самой вредной позой является сон на животе. Она объяснила, что состояние мышц, шеи и позвонков не физиологично и при длительном нахождении в положении на животе может быть перерастяжение с одной из сторон.

Из-за этого у человека может быть спазм, а утром он будет чувствовать боль, скованность, ограничения в движениях. Также это может сопровождаться головокружением, головными болями и снижением трудоспособности.