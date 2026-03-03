Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 15:55

Общество
Главная / Новости /

Врач Вылегжанина: подростки могут потерять слух через 25–30 лет из-за наушников

Врач предупредила молодежь о риске потери слуха из-за громкой музыки в наушниках

Фото: depositphotos/VAKSMANV101

С каждым годом все больше подростков и молодых людей обращаются к сурдологам с жалобами на снижение слуха, и одной из причин этого становится чрезмерное использование наушников. Об этом рассказала в беседе с "Газетой.ру" врач-сурдолог, оториноларинголог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

По словам специалиста, последние исследования показывают, что к 2050 году значительная часть населения Земли будет иметь проблемы со слухом.

"Любовь молодежи к громкой музыке в наушниках может привести к тугоухости у третьей части слушателей. Уже сейчас мы фиксируем рост доли подростков среди пациентов – на них приходится до 30% случаев", – отметила Вылегжанина.

По словам врача, к проблемам, вызванным громкой музыкой, добавится естественное возрастное снижение слуха, что в ближайшие 25–30 лет усилит масштаб проблемы.

Точных данных о числе россиян с тугоухостью из-за громкой музыки на 2026 год нет, однако в 2019 году сообщалось, что около 30% школьников в стране уже имели нарушения слуха из-за воздействия громких звуков, включая музыку в наушниках.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что самой вредной позой является сон на животе. Она объяснила, что состояние мышц, шеи и позвонков не физиологично и при длительном нахождении в положении на животе может быть перерастяжение с одной из сторон.

Из-за этого у человека может быть спазм, а утром он будет чувствовать боль, скованность, ограничения в движениях. Также это может сопровождаться головокружением, головными болями и снижением трудоспособности.

Читайте также


обществотехнологии

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика