03 марта, 17:11

Город
Биолог Феоктистова: мыши в Москве могут не пережить оттепель

Биолог рассказала, что мыши в Москве могут не пережить оттепель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мыши в Москве могут не пережить оседания сугробов на фоне оттепели, рассказала РИА Новости ученый секретарь ИПЭЭ РАН, доктор биологических наук Наталья Феоктистова.

По ее словам, снег в городе уже значительно осел, но полностью не растаял. На его поверхности формируется твердый наст, который грызуны не могут преодолеть. Такая ситуация и приводит к массовой гибели зверьков.

Феоктистова также отметила, что обычно мыши стараются делать норы в местах, где риск подтопления при таянии минимален. Однако додуматься до такого решения могут не все грызуны, добавила специалист.

Ранее кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал, что в Москве на фоне потепления после зимней спячки начали появляться ужи. Он отметил, что это происходит, когда температура воздуха поднимается до плюс 10 градусов и удерживается на этом уровне несколько дней.

Эксперт рекомендовал при встрече со змеей в лесу не пытаться ее трогать или беспокоить. По его словам, рептилия самостоятельно найдет сухое место под листвой и вновь впадет в спячку, пока не потеплеет.

В Москве из-за потепления начали просыпаться змеи

