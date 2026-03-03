Форма поиска по сайту

03 марта, 16:52

Транспорт

Лемуры, еноты и сурикаты путешествуют в поездах дальнего следования в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В поездах дальнего следования в России часто путешествуют экзотические пассажиры – лемуры, еноты, сурикаты, мелкие обезьяны и даже лебеди. Об этом сообщила Федеральная пассажирская компания.

Как отметили в ФПК, в новогодние каникулы пришлось проводить целую спасательную операцию, чтобы отправить в теплые края двух лебедей, не успевших улететь самостоятельно.

Домашние питомцы могут путешествовать с хозяевами: с начала года так проехали более 108 тысяч животных – на 3% больше, чем год назад. Вагоны, куда можно брать питомцев, на сайте РЖД и в приложении отмечены специальным знаком "лапка".

Также животные могут ездить и самостоятельно – под присмотром проводников. За первые два месяца 2026 года таким способом доставили почти 16,5 тысячи животных, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Ранее аэропорты Внуково и Шереметьево приняли дополнительные меры для предотвращения побегов домашних животных из переносок при обработке багажа и наземном обслуживании. В частности, предусмотрены меры по фиксации створок переносок, чтобы снизить риск самопроизвольного открытия.

животныетранспорт

