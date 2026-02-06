SCMP: в КНР фермер попытался перевезти свинью на беспилотнике и оставил без света деревню

Фото: depositphotos/Baloncici

Фермер на юго-западе Китая пытался перевезти свинью при помощи беспилотника (БПЛА) и оставил без электричества целую деревню. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным СМИ, фермер планировал использовать БПЛА для подъема свиней из труднодоступной горной деревни. Но во время перевозки первого животного трос зацепился за высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП). Из-за этого дрон завис в воздухе, а ЛЭП получила повреждения.

Мужчина объяснил ЧП плохой видимостью, так как выполнял операцию во время темноты. По данным местной энергослужбы, авария привела к отключению света во всей деревне на 10 часов. Для восстановления электричества туда направили 12 рабочих. Общая стоимость ремонта составила 1 400 долларов.

Полиция уже начала свое расследование. По предварительным данным, мужчина мог осуществлять полет в запрещенной зоне, а также перегрузив БПЛА. Если нарушения подтвердятся, то ему грозит административное наказание и компенсация ущерба.

Ранее в Общественной палате России предложили включить норматив по управлению беспилотниками в физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). К настоящему моменту такие испытания уже включены в школьную программу.

