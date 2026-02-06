Суд арестовал представителя фирмы, получавшей тела из морга больницы Петербурга

Фото: телеграм-канал "объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал представителя частной фирмы Станислава Маслова по делу о нелегальной торговле биоматериалами из больничного морга. Он пробудет под стражей до 4 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчине предъявлено обвинение. При этом он возражал против удовлетворения ходатайства следователя.

По данным следствия, Маслов, который является участником ООО "Анабиоз", осуществлял реализацию частей тел умерших. Он и другие лица склонили заведующего патологоанатомического отделения Александровской больницы Андрея Кавецкого при помощи уговоров и подкупа к незаконным действиям. За это они пообещали ему систематическое денежное вознаграждение. Размер взяток составил не менее 500 тысяч рублей каждая.

В пресс-службе также Росздравнадзора сообщили, что проверят факты возможных нарушений в работе медорганизаций.

Правоохранители в Санкт-Петербурге раскрыли криминальную схему 6 февраля. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что руководство одной из больниц города долгое время содействовало незаконному вывозу частей тел умерших, получая за это деньги. Чаще всего останки принадлежали гражданам, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

Биоматериалы поставлялись коммерческим организациям и применялись в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. По данному факту возбуждены три уголовных дела.

