Четверо жителей Подмосковья задержаны за торговлю новорожденным

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Московской области задержаны четверо местных жителей, подозреваемых в торговле новорожденным. Речь идет о супружеской паре, сотруднице частного медицинского центра и матери ребенка, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

По версии следствия, в феврале этого года супруги решили купить новорожденного и начали поиски продавца ребенка. Подыскав беременную женщину, находившуюся в России нелегально, они договорились с ней о продаже новорожденного. Пара нашла в Щелкове частный медицинский центр и врача, которая согласилась за 150 тысяч рублей помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным супругов.

Сотрудница медцентра дала роженице препарат, который спровоцировал у нее преждевременные роды, и вызвала скорую помощь. Врач сообщила медикам ложные сведения о роженице, чтобы ее поместили в городской перинатальный центр. Там женщина родила мальчика под паспортными данными покупательницы.

Младенец был передан супругам 18 февраля, после чего те перевели ей обещанные деньги. В этот момент злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ и полиции. Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее московские полицейские задержали девушку 2004 года рождения, продавшую за 1 тысячу долларов свою дочь, родившуюся 1 февраля 2025-го. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Столичный суд арестовал мать, которая пыталась продать свою малолетнюю дочь в Москве. Под стражей ей предстоит находиться 2 месяца, то есть до 15 апреля.