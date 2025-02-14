Москвичка попыталась продать дочь за 1 тысячу долларов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские полицейские задержали злоумышленников, пытавшихся продать в городе младенца, пишет газета "Известия", ссылаясь на свои источники.

Инсайдер подчеркнул, что здоровью младенца в данный момент ничего не угрожает. В свою очередь, врачи скорой помощи добавили, что речь идет о девочке, которая родилась две недели назад.

"Ребенка накормили, напоили, сейчас спит", – добавили они.

Обстоятельства купли-продажи новорожденного ребенка взяла под контроль столичная прокуратура. По предварительным данным ведомства, девушка 2004 года рождения в одной из квартир на 3-й Парковой улице за 1 тысячу долларов продала свою дочь, родившуюся 1 февраля 2025-го.

В отношении злоумышленницы могут возбудить уголовное дело по статье "Торговля людьми", уточнили в прокуратуре, добавив, что дальнейшее жизнеустройство ребенка также контролируется прокуратурой.

В декабре прошлого года схожий инцидент произошел в Оренбурге. Правоохранители задержали 21-летнего молодого человека, пытавшегося продать ребенка 2023 года рождения за 1,5 миллиона рублей. На него завели дело по статье о торговле несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии.

До этого в Твери полицейские поймали мужчину, который подходил к прохожим и якобы предлагал купить детей. Задержанный рассказал, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить, не имея злого умысла. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.