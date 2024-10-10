Суд освободил из СИЗО многодетную мать Логинову по делу о торговле детьми

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Преображенский суд Москвы освободил из СИЗО многодетную мать Юлию Логинову, которая является главной обвиняемой по делу о торговле детьми. Сейчас в отношении женщины установлен запрет определенных действий, передает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Ходатайство о смягчении меры обвиняемой в районный суд подал представитель следствия. Заседание прошло в закрытом режиме. Всего по делу проходят 13 фигурантов, в одно производство объединены 10 уголовных дел.

СК возбудил уголовное дело о торговле детьми еще в 2023 году после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении.

Правоохранители установили, что в период 2018–2019 годов женщина дважды обращалась в специализированные органы, передав медицинские свидетельства о рождении детей. При этом выяснилось, что в документах были прописаны ложные сведения, так как в действительности по медпоказаниям рождение москвичкой детей в этот период было невозможно.

Также прокуратура выяснила, что более десяти лет назад женщине сделали операцию, после которой она не могла рожать детей. Впоследствии генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми.