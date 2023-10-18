В Москве суд арестовал всех трех фигурантов дела о торговле людьми

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд арестовал трех фигуранток уголовного дела о торговле людьми. Об этом сказано в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

По информации ведомства, трех женщин обвиняют по пунктам "а", "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, а именно сделки, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, находящийся в заведомо беспомощном положении"). Свою вину все фигурантки дела признали.

В числе обвиняемых, кроме многодетной матери Юлии Логиновой и директора приюта для женщин Натальи Патоки, числится также 30-летняя соучастница Фируза Усканова. По версии следствия, она родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых Логинова по фиктивным документам зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. Усканова отдала своих детей многодетной матери, с которой малыши и стали жить.

Ранее СК возбудил уголовно дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. В прокуратуре заявили, что поводом для проверки женщины стали поступившие из медучреждения документы. Врачи нашли в крови мальчика 2015 года рождения препарат, запрещенный к применению при его заболевании. Из-за этого инцидента в отношении москвички возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Также столичная прокуратура выяснила, что в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла рожать детей. Позже генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми. Следствие считает, что у москвички была соучастница. Подозреваемых задержали.

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