Обвиняемая в торговле детьми москвичка останется в СИЗО до 16 февраля 2024 года

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Столичный Преображенский районный суд решил оставить многодетную москвичку Юлию Логинову в СИЗО до 16 февраля следующего года, которая подозревается в торговле детьми. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Она обвиняется в торговле двумя и более несовершеннолетними лицами, которые находились в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от нее.

В октябре СК по Москве возбудил уголовное дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. Правоохранители установили, что в период 2018–2019 годов женщина 1975 года рождения дважды обращалась в специализированные органы, передав медицинские свидетельства о рождении детей.

Выяснилось, что в документах были прописаны ложные сведения, так как в действительности по медпоказаниям, подтвержденным изъятой документацией, рождение москвичкой детей в этот период было физиологически невозможно.

Основанием для проверки послужили поступившие из медучреждения документы, добавили в прокуратуре. В крови мальчика 2015 года рождения нашли препарат, который запрещен к применению при его заболевании. На этом фоне против женщины возбудили дело об умышленном причинении вреда здоровью.

По данным следствия, 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей – 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения.

Также прокуратура выяснила, что более десяти лет назад женщине сделали операцию, после которой она не могла рожать детей. Впоследствии генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми.

Позже суд арестовал трех фигуранток уголовного дела о торговле людьми. Женщин обвинили по пунктам "а", "б" и "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми, а именно сделки, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, находящихся в заведомо беспомощном положении"). Все фигурантки дела признали свою вину.

Кроме Логиновой и директора приюта для женщин Натальи Патоки, фигуранткой является также 30-летняя соучастница Фируза Усканова. Правоохранители заявили, что она родила в апреле 2015-го девочку и в марте 2016 года – мальчика. Логинова, в свою очередь, по поддельным документам зарегистрировала их в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.

Уже в ноябре столичный Никулинский суд Москвы признал директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова виновным в торговле детьми суррогатных матерей. Мужчина получил 19,5 года колонии строгого режима.

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