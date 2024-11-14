В Твери задержан мужчина, который предлагал прохожим купить детей

Фото: телеграм-канал "Полиция 69"

Полицейские задержали мужчину, который подходил к прохожим на улице Веселова в Твери и якобы предлагал купить детей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Об инциденте правоохранителям стало известно из соцсетей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий они установили личность подозреваемого. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный рассказал, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пошутить, не имея злого умысла. В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Ранее похитительницу 17 детей приговорили к смертной казни в Китае. Следствие выяснило, что похищенные дети были из 12 семей, причем в пяти из них пропали сразу по два ребенка. Суд установил, что женщина по имени Юй Хуаин и ее сообщник продавали детей ради получения прибыли.

Смертный приговор был вынесен второй раз, так как ранее ее обвиняли в похищении и продаже 11 детей из Гуйчжоу и Чунцина в город Ханьдань провинции Хэбэй в период с 1993 по 1996 год.

Поскольку женщина подала апелляцию на первоначальный приговор, судебное решение было направлено на повторное рассмотрение. В ходе этого рассмотрения были обнаружены новые факты ее деятельности.