"Нелюдимый": что известно о мужчине, заточившем девушку на 14 лет под Челябинском

Полиция арестовала на два месяца жителя челябинского поселка Смолино, который 14 лет удерживал в плену девушку. Кроме того, мужчину обвиняют в убийстве еще одной женщины, чьи останки нашли на участке. Подробнее – в материале Москвы 24.



Побег

Про историю девушки, которую на 14 лет заточил в своем доме житель челябинского поселка Смолино, стало известно 31 июля. Пленнице удалось сбежать после того, как обвиняемого доставили в больницу из-за обострения психического заболевания, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области. После побега она нашла свою сестру и написала заявление в полицию.

По данным СМИ, Ческидов познакомился со своей жертвой осенью 2009 года, когда ей было 19, а ему – 37. Они выпили, после чего он пригласил новую знакомую к себе в частный дом. Там похититель запер ее в отдельной комнате, установил решетки на окнах и повесил замок на дверь. Как рассказала журналистам сестра пострадавшей, мужчина бил пленницу по голове, ходил за ней с ножом, привязывал руки к батарее и заклеивал рот скотчем.

Сама сбежавшая рассказала сотрудникам, что в доме жила еще одна девушка Оксана, которую похититель называл своей женой. В 2011 году мужчина и его "супруга" поссорились на улице, после чего женщина громко позвала на помощь. По словам бывшей пленницы, обвиняемый убил "жену" и расчленил тело. Следователи уже нашли человеческие останки в надворных постройках.

Похитителем оказался уроженец Челябинска Владимир Ческидов. Мужчине предъявили обвинения в похищении человека, убийстве и изнасиловании – его арестовали на два месяца. На вопрос журналистов, признает ли Ческидов вину, он ответил: "Наверное, да". При этом мужчина заявил, что никого не насиловал.

Все это время в доме также проживала 72-летняя мать похитителя – она тоже проходит по статье о похищении человека. В суде женщина сказала, что не считает себя виновной: по ее словам, она была уверена, что сбежавшая девушка добровольно жила с ее сыном. Арестовывать ее суд не стал.

"Странный тип"

Известно, что обвиняемый официально женат, но детей в браке нет, из образования у него только 10 классов. Кроме того, он был судим за разбой в 1989 году. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, среди вещей дома у мужчины нашли диски с порно и два самодельных деревянных приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии.

Жители поселка Смолино рассказали журналистам, что Владимир редко выходил на улицу. При этом его мать Валентина поддерживала контакты с соседями.

Местный житель Дмитрий (имя изменено) рассказал, что бывал у Валентины в гостях, однако не видел в доме Владимира его пленницу, сообщает "Газета.ру".





Дмитрий местный житель Сколько тут живу, сына ее не видел ни разу, да и все были удивлены, что, оказывается, у нее есть сын. Он не выходил ни в магазин, никуда. Знаю со слов матери, что сын нигде не работает и вообще странный тип. Он мотал срок. Даже когда мы приходили в дом, была тишина. Мать ссылалась на то, что молодые спят. Просила сильно не шуметь.

Другая соседка, Надежда Ивановна, тоже рассказала, что мать похитителя говорила, будто ее сын состоит в отношениях, сообщает "Комсомольская правда – Челябинск".

"Она говорила, что у Володи есть девушка, что они вместе живут. Но я понимала, что это странно – на улице девушка не появлялась. Володя тоже нелюдимый всегда. Выйдет и тут же домой", – рассказала женщина.

Другая местная жительница тоже знала, что в доме Ческидова жила девушка, однако при этом никогда ее не видела. Самого обвиняемого соседка семьи назвала спокойным, сообщает газета "Известия".





соседка обвиняемого в удержании девушки в поселке Смолино Когда меня встречал, то все время обнимал меня. Один раз он подарил мне икону, которая мне понравилась.

Местная жительница отметила, что он не производил впечатления преступника. Мать обвиняемого знала о делах сына и скрывала это, утверждает женщина: соседка не раз просила показать ей спутницу мужчины, однако раз за разом ей отказывали под разными предлогами.

