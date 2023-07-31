Подозреваемый в похищении и убийстве уроженец Челябинска был судим за разбой – СМИ

Фото: chel.sledcom.ru

Мужчина, подозреваемый в похищении девушки 14 лет назад в Челябинске, был судим за разбой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Подозреваемый 1972 года рождения не работает, в 1989 году был судим по части 2 статьи 146 УК РСФСР "Разбой", – сказал он.

Он добавил, что по данным регионального СУ СК, потерпевшая познакомилась с мужчиной в 2009 году рядом с автовокзалом Синегорье в Челябинске. Он якобы предложил женщине распить спиртной напиток, и та согласилась, поехав в частный дом похитителя.

Позже похищенная рассказала о проживавшей в доме 30-летней женщине по имени Оксана, которую мужчина в 2010–2011 годах убил после ссоры, отметил источник.

"Оксана сообщила, что находится в заложниках, но похититель утверждал, что Оксана его супруга. На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной", – сказал собеседник.

По словам похищенной, летом 2010 или 2011 года похититель снова запер ее, в этот момент между ним и Оксаной произошла ссора, после чего женщина стала звать на помощь. Через какое-то время похищенная увидела женщину лежащей на полу, в ее голове находился нож.

"Также мужчина потом нанес лежащей женщине еще два удара гвоздодером, отчего она скончалась", – пояснил источник.

После проведенного в доме обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины диски с фильмами порнографического содержания, два фаллоимитатора, скотч и самодельные деревянные приспособления, сообщил собеседник. Он добавил, что приспособления предназначались для того, чтобы удерживать человека в неподвижном состоянии.

По его словам, в ходе обыска также удалось найти простынь со следами биологического происхождения, скотч, плоскогубцы, тетради с записями, сделанными от руки, и бак.

Мать похитителя, проживающая вместе с ним и его жертвами, понимала, что может ожидать женщин, однако покрывала поведение своего сына, заявила знакомая семьи. Об этом сообщает телеканал "360".

По ее словам, мать мужчины всегда была скрытна, но позже она рассказала своей знакомой о девушке, которая появилась у ее сына.

"Я когда к ним приходила, она всегда говорила: у сына девушка. На просьбу ее показать отвечала: они спят или сидят в интернете. Она все знала, но скрывала", – сказала женщина.

Она подчеркнула, что мать похитителя смогла придумать историю о том, что похищенная уезжала к родителям, но после снова возвращалась к мужчине.

31 июля стало известно, что житель Челябинской области насильно удерживал женщину в течение 14 лет. Заявление в полицию о пропаже написала сестра пострадавшей лишь в 2023 году. В своем заявлении родственница рассказала о причастности мужчины к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году.

Позже выяснилось, что похищенной удалось сбежать после госпитализации мужчины. По факту похищения и удержания жительницы следователи возбудили уголовное дело.

В ходе следственных действий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастность фигуранта к убийству другой женщины в 2011 году.



Жительницу Челябинской области 14 лет продержали в плену