Мать похитителя из Челябинска покрывала сына, обманывая соседей – СМИ

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Мать мужчины, 14 лет насильно удерживавшего женщину в поселке Смолино Челябинской области, знала о его действиях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на местных жителей.

Часть соседей мужчины заявили, что не догадывались о происходящем, другие сообщили, что подозревали об удерживании женщины.

Некоторые из опрошенных заявили, что слышали о проживании некой Екатерины в доме, однако мать похитителя говорила соседям, что женщина влюблена в ее сына и иногда ездит домой к родителям.

"Как можно не знать, что твой сын занимается такими вещами? Она все знала. Она очень скрытная", – охарактеризовали мать похитителя местные жители.

До этого стало известно, что житель Челябинской области насильно удерживал женщину 14 лет. Заявление в полицию о пропаже написала сестра пострадавшей лишь в 2023 году. В своем заявлении родственница пленницы рассказала о причастности мужчины к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году.

Позже выяснилось, что девушке, прожившей 14 лет с похитителем, удалось сбежать после его госпитализации. По факту похищения и удержания жительницы следователи возбудили уголовное дело.

В ходе следственных действий была установлена причастность фигуранта к убийству девушки в 2011 году. На месте происшествия продолжают работать следователи и следователи-криминалисты.

