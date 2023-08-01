Суд арестовал державшего 14 лет взаперти девушку в Челябинске

Фото: телеграм-канал "112"

Центральный районный суд Челябинска принял решение арестовать мужчину, который насильно удерживал 14 лет девушку в собственном доме в поселке Смолино в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Рассмотрев ходатайство следователя, суд решил удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения в виде содержания под стражей", – огласил решение судья.

Согласно постановлению инстанции, мужчина проведет в СИЗО два месяца. Срок его ареста установлен до 30 сентября 2023 года.

Об инциденте с пленением девушки в Челябинской области стало известно накануне. Мужчина совершил ее похищение в 2009 году, однако разыскивать пропавшую ее сестра начала только в 2023 году.

В заявлении обратившейся в полицию также указывалось, что мужчина причастен к похищению еще одной девушки, которую он убил в 2011 году. Позже факт произошедшего подтвердил региональный Следственный комитет (СК).

На фоне инцидента мужчине предъявили обвинение. Похитителя и его мать задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.



Жительницу Челябинской области 14 лет продержали в плену