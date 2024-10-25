Похитительницу 17 детей приговорили к смертной казни в Китае

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Юй Хуаин, которая похитила и продала 17 детей в провинции Китая Гуйяне, приговорена народным судом средней ступени к смертной казни, передает агентство "Синьхуа".

Следствие выяснило, что похищенные дети были из 12 семей, причем в пяти из них пропали сразу по два ребенка. Суд установил, что женщина и ее сообщник продавали детей ради получения прибыли.

Смертный приговор был вынесен второй раз, так как ранее ее обвиняли в похищении и продаже 11 детей из Гуйчжоу и Чунцина в город Ханьдань провинции Хэбэй в период с 1993 по 1996 год.

Поскольку женщина подала апелляцию на первоначальный приговор, судебное решение было направлено на повторное рассмотрение. В ходе этого рассмотрения были обнаружены новые факты ее деятельности.

Кроме того, Хуаин была приговорена к пожизненному лишению политических прав и конфискации всего личного имущества.

Ранее пара из Китая нашла своего сына, отданного бабушкой, спустя 37 лет.

В 1986 году женщина родила ребенка в Вэйнане провинции Шэньси. Он стал третьим в семье. Через день после рождения внука бабушка отдала его мужчине по фамилии Чжао, который ей за это заплатил. В 2009 году полиция Китая создала большую базу данных ДНК, собрав образцы крови у пар, чьи дети пропали. В итоге ребенок встретился со своими биологическими родителями.