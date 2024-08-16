В Китае родители нашли сына спустя 37 лет

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Пара из Китая нашла своего сына, отданного бабушкой, спустя 37 лет, передает South China Morning Post.

В 1986 году женщина родила ребенка в Вэйнане провинции Шэньси. Он стал третьим ребенком в семье. Через день после рождения внука бабушка отдала его мужчине по фамилии Чжао, который ей за это заплатил. Она связалась с чужими людьми без ведома родителей. Позже бабушка рассказала, что сделала это из-за бедности семьи, в которой трудно растить троих детей.

Отец и мать знали только родной город Чжао. После смерти бабушки родители вели поиски сына три десятилетия.

В 2009 году полиция Китая создала большую базу данных ДНК, собрав образцы крови у пар, чьи дети пропали. В феврале этого года образцы крови родителей совпали с ДНК мужчины по фамилии Пан, который жил в Цзаочжуане провинции Шаньдун. 3 августа он встретился со своими биологическими родителями.

Ранее полиция Франции объявила в розыск одномесячного ребенка, которого похитили из больницы. Подозреваемой в случившемся стала мать младенца. Ребенка похитили из больницы в городе Мо в Парижском регионе, где он находился из-за проблем со здоровьем.

