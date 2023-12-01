Девочку, похищенную в Козельске, оставили на улице из-за огласки – СК

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Калужской области"

Похитители восьмилетней девочки в Калужской области оставили ее на улице, узнав о широкой огласке преступления, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельске и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг в Тульской области.

По данным следствия, девочка вышла из школьного автобуса и направилась в сторону своего дома. В этот момент ее схватили злоумышленники, поместили в автомобиль и отвезли в свой дом в деревне Касьяново.

На следующий день из-за широкой огласки исчезновения девочки подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Ребенок зашел в дом к местным жителям и попросил о помощи.

В результате правоохранители задержали жительницу Касьянова, ее бывшего супруга, их сына, а также нынешнего супруга. Возбуждены уголовные дела о похищении несовершеннолетнего из корыстных побуждений и вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.

Девочка из города Козельска Калужской области пропала днем 29 ноября. Вечером того же дня родители обратились в полицию. Оказалось, что матери школьницы пришло сообщение с требованием о выкупе.

30 ноября пропавшую девочку нашли на обочине дороги в соседней Тульской области. Школьницу отправили в больницу для осмотра, а затем направили к следователям в Козельск. Сама похищенная заявила, что предполагаемых преступников было трое.

Подозреваемых в похищении нашли утром 1 декабря в деревне Касьяново. Сейчас по этому делу проходят трое мужчин и одна женщина.

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