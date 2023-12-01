01 декабря, 11:19Происшествия
В Калужской области задержали троих подозреваемых в похищении девочки
Фото: телеграм-канал "Владислав Шапша"
Правоохранители задержали в деревне Касьяново Калужской области трех подозреваемых в похищении 8-летней девочки Златы Л. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала в своем телеграм-канале.
"Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области. На данный момент на причастность к преступлению проверяются трое мужчин и женщина", – сообщила она.
Волк добавила, что в настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что 29 ноября к правоохранителям обратились ее родители и сообщили о пропаже девочки. Следователи по особо важным делам взялись за дело, а поиски вели правоохранительные органы и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
Как уточнила Волк, мать девочки получила сообщение с требованием выкупа. На этом фоне СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Местный прокурор взял на свой контроль его расследование.
Впоследствии девочку нашли. Ее в сопровождении сотрудников правоохранительных органов привезли в больницу для проведения осмотра.
Позже она рассказала, что ее похитили двое мужчин и одна женщина. По словам ребенка, злоумышленники отвезли ее в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом. Однако позже они отпустили школьницу.
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