Похищенная в Козельске девочка сообщила, что злоумышленников было трое

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Восьмилетняя девочка, которую похитили в городе Козельске Калужской области, заявила, что предполагаемых преступников было трое: двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам ребенка, злоумышленники отвезли ее в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом, но позже отпустили.

"На машине везли. Мне страшно очень было. Они отвезли меня и сказали, что я тут живу. Я сказала, что я не тут живу", – рассказала девочка.

На данный момент она находится дома.

Ранее следователи сообщили, что вечером 29 ноября в полицию обратились родители, заявив о пропаже девочки. Обстоятельства исчезновения уточняли следователи по особо важным делам и криминалисты, поиски вели правоохранительные органы и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что матери девочки отправили сообщение с требованием выкупа. В связи с этим СУ СК РФ по региону завело уголовное дело. Прокурор региона взял на свой контроль его расследование.

Позднее ребенка обнаружили. Школьницу в сопровождении сотрудников правоохранительных органов привезли в больницу для проведения осмотра.

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