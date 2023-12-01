Следователи просят арестовать подозреваемых в похищении 8-летней девочки под Калугой

Фото: vk.com/suskrf40

Следователи будут требовать у суда арестовать четырех подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба регионального СУ СК России.

Уточняется, что в рамках уголовного дела о похищении и вымогательстве, согласно статьям 126 и 163 УК РФ, задержаны мужчины в возрасте 21, 40 и 44 лет, а также 37-летняя женщина.

"В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотры и обыски, направленные на сбор доказательств причастности задержанных к преступлениям", – уточнили в ведомстве.

Девочка из города Козельска Калужской области пропала днем 29 ноября. Вечером того же дня родители обратились в полицию. Оказалось, что матери школьницы пришло сообщение с требованием о выкупе.

30 ноября пропавшую девочку нашли на обочине дороги в соседней Тульской области. Школьницу отправили в больницу для осмотра, а затем направили к следователям в Козельск. Сама похищенная заявила, что предполагаемых преступников было трое.

Подозреваемых в похищении нашли утром 1 декабря в деревне Касьяново Калужской области. Сейчас по этому делу проходят трое мужчин и одна женщина, уточняла официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Безопасный город": более 1,2 тыс пропавших без вести нашли в Москве с помощью "Сферы"