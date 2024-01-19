Полиция во Франции сообщила о похищении младенца из больницы – СМИ

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Полиция Франции объявила в розыск одномесячного ребенка, которого похитили из больницы, передает телеканал BFMTV.

"Нейлила возрастом один месяц – ребенок африканского типа внешности, с черными вьющимися волосами, ростом 50 сантиметров и весом около 3 килограммов", – говорится в сообщении.

Подозреваемой в случившемся стала мать младенца. Ребенка похитили из больницы в городе Мо в Парижском регионе, где он находился из-за проблем со здоровьем.

В частности, прокурор сообщил о тревоге в связи с ограниченностью ресурсов матери, погодными условиями и госпитализацией ребенка.

Ранее в городе Козельске Калужской области пропала девочка. Вечером 29 ноября 2023 года родители обратились в полицию. Оказалось, что матери школьницы пришло сообщение с требованием о выкупе.

Ребенка нашли 30 ноября на обочине дороги в Тульской области. Школьницу отправили в больницу для осмотра, а затем направили к следователям в Козельск.

Сама похищенная заявила, что предполагаемых преступников было трое. Однако, по предварительным данным, их было четверо. Калужский районный суд арестовал всех четверых подозреваемых.

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