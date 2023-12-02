Все четверо подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестованы на два месяца

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Калужский районный суд арестовал всех четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, сообщает РИА Новости.

Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Речь идет о женщине 37 лет, ее 44-летнем бывшем муже, их общем сыне 21 года, а также нынешнем муже женщины 40 лет. За совершение преступлений арестованным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Девочка из города Козельска Калужской области пропала днем 29 ноября. Вечером того же дня родители обратились в полицию. Оказалось, что матери школьницы пришло сообщение с требованием о выкупе.

Ребенка нашли 30 ноября на обочине дороги в Тульской области. Школьницу отправили в больницу для осмотра, а затем направили к следователям в Козельск.

Сама похищенная заявила, что предполагаемых преступников было трое. Однако, по предварительным данным, их было четверо.

