Суд в Москве арестовал мать за продажу новорожденной дочери

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный суд арестовал женщину, которая пыталась продать свою малолетнюю дочь, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Под стражей ей предстоит находится 2 месяца, то есть до 15 апреля.

Следователи полагают, что обвиняемая решила продать ребенка, основываясь на корыстных побуждениях. При этом младенец находился в беспомощном состоянии, а также в материальной и иной зависимости от женщины, подчеркнули представители судов.

Правоохранители заранее выяснили, что 20-летняя женщина решила продать ребенка. Подготовка к сделке велась под наблюдением полицейских, которые задокументировали все переговоры. Когда женщина и ее сообщник, 54-летний мужчина, принесли младенца в оговоренное место и получили за девочку денежные средства, их задержали.

Инцидент произошел в Москве утром 14 февраля. Позже уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что женщина не является гражданкой России.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело. Состояние младенца нормальное, его жизни ничего не угрожает.