Омбудсмен Ярославская: продавшая младенца мать не является гражданкой России

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Женщина, продавшая свою новорожденную дочь в Москве, не является гражданкой России, заявила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Сейчас будут выясняться все обстоятельства дела, идет поиск родственников ребенка. Если они найдутся, то ребенка могут передать им, пока он находится в больнице", – уточнила омбудсмен в беседе с Агентством "Москва".

Инцидент с продажей младенца произошел в Москве утром 14 февраля. Столичная прокуратура выяснила, что девушка 2004 года рождения в одной из квартир на 3-й Парковой улице продала свою дочь, родившуюся 1 февраля, за 1 тысячу долларов.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело. Состояние младенца нормальное, его жизни ничего не угрожает.

