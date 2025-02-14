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14 февраля, 11:21

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Омбудсмен Ярославская: младенец, которого пытались продать в Москве, в порядке

Стало известно состояние младенца, которого пытались продать в Москве

Фото: 123RF/ninelutsk

Новорожденная девочка, которую мать пыталась продать в столице, нормально себя чувствует и находится в больнице, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в беседе с ТАСС.

Она подчеркнула, что жизни ребенка ничего не угрожает. После пребывания в больнице малышку планируется поместить в дом малютки. Против матери, по словам омбудсмена, завели уголовное дело.

Об инциденте стало известно утром 14 февраля. По предварительным данным столичной прокуратуры, девушка 2004 года рождения в одной из квартир на 3-й Парковой улице за 1 тысячу долларов продала свою дочь, родившуюся 1 февраля.

Сообщалось, что в ее отношении планировали возбудить уголовное дело по статье "Торговля людьми". Кроме того, под контролем прокуратуры находится дальнейшее жизнеустройство ребенка.

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