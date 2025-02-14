Полиция задержала сообщника женщины, продавшей младенца в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

У женщины, которая продала новорожденного ребенка за 1 тысячу долларов в Москве, был сообщник. Его задержали, рассказала в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, оперативники заранее выяснили, что 20-летняя женщина решила продать ребенка. Подготовка к сделке велась под наблюдением полицейских, которые задокументировали все переговоры.

Женщина и ее сообщник, 54-летний мужчина, принесли младенца в оговоренное место, где получили за девочку денежные средства. После этого подозреваемых задержали.

Сотрудники полиции вызвали на место происшествия скорую помощь, затем ребенка доставили медицинское учреждение.

Инцидент произошел в Москве утром 14 февраля. Столичная прокуратура выяснила, что злоумышленницей оказалась девушка 2004 года рождения. В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что женщина не является гражданкой России.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело. Состояние младенца нормальное, его жизни ничего не угрожает.