МВД: в Кирове задержан мигрант по подозрению в торговле людьми

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Полиция задержала в Кирове 21-летнего мигранта по подозрению в торговле людьми в Узбекистане, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

По данным правоохранителей, подозреваемый находился в межгосударственном розыске. Благодаря взаимодействию со спецслужбами полицейским удалось определить его место жительства.

"Он признался кировским полицейским, что разыскивают его за то, что он "продал девушку", – говорится в сообщении.

Сейчас 21-летний гражданин Узбекистана находится под стражей. Для проведения следственных действий его этапируют на родину.

В ноябре прошлого года СК по Москве завел уголовное дело по факту продажи младенца по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего". По данным ведомства, правоохранители задержали двух женщин 1987 и 1992 годов рождения.

