Обвиняемым по делу о торговле детьми в Москве может грозить статья о мошенничестве

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Женщинам, обвиняемым по делу о торговле детьми, может грозить статья о мошенничестве, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, многодетная мать Юлия Логинова получала необходимые бумаги, вписывая себя матерью чужих детей, благодаря участию в схеме одной из клиник в центре Москвы.

Детали выясняются, однако предполагается, что врачи закрывали глаза на то, что под видом Логиновой по ее документам на роды ложилась совершенно другая женщина. Именно этим объясняется то, что в медицинских документах выявлены несоответствия, говорится в сообщении.

К примеру, у "Логиновой", которую выписали из роддома, в документах указана одна группа крови, а у реальной Логиновой по факту – якобы совершенно другая. По версии правоохранителей, это было сделано из финансовых целей – ежемесячно подозреваемая получала на детей до 500 тысяч рублей.

В связи с этим дело может вскрыть несколько схем с аферами, считает источник СМИ. В этом случае женщинам будет грозить обвинение не только в торговле несовершеннолетними, но и мошенничестве.

Также издание выяснило, что примерно половина женщин, которые попадали в приют второй фигурантки дела Натальи Патоки, – мигрантки. Причина в том, что им не нужно было никому показывать свои документы и регистрацию.

Как рассказал источник сайта в правоохранительных органах, в основном – это молодые женщины, которые приехали в Москву на заработки. По данным издания, история у большинства из них одинаковая: стали жить с таким же приезжим, забеременели, но домой поехать с ребенком не могли, поскольку родители не примут, а у многих на родине уже есть дети, а иногда даже и муж.

Ранее СК возбудил уголовное дело о торговле детьми после обнаружения у москвички 15 несовершеннолетних на иждивении. В прокуратуре заявили, что поводом для проверки женщины стали поступившие из медучреждения документы. Врачи нашли в крови мальчика 2015 года рождения препарат, запрещенный к применению при его заболевании. Из-за этого инцидента в отношении москвички возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Также столичная прокуратура выяснила, что в 2010 году женщине была сделана операция, после которой она не могла рожать детей. Позже генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми.

Следствие выяснило, что у москвички были соучастницы. Позже суд арестовал трех фигуранток уголовного дела о торговле людьми. Их обвиняют по статье "Торговля людьми, а именно сделки, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, находящийся в заведомо беспомощном положении". Свою вину все фигурантки дела признали.

В числе обвиняемых, кроме многодетной матери Юлии Логиновой, директор приюта для женщин Наталья Патоки, а также 30-летняя Фируза Усканова. По версии следствия, она родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016 года мальчика, которых Логинова по фиктивным документам зарегистрировала в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. Усканова отдала своих детей многодетной матери, с которой малыши и стали жить.

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