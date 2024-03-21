Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве арестовал еще одну фигурантку дела о торговле детьми. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным следствия, 20 февраля 2020 года 33-летняя женщина родила девочку, которую в дальнейшем передала 44-летней подельнице. Она при регистрации факта рождения ребенка сообщила заведомо ложную информацию о том, что девочка была рождена ею.

"Женщине предъявлено обвинение по пункту "в" части 3 статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Вину она не признала и возражала против избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура Москвы.

Ранее столичный Преображенский районный суд решил оставить многодетную москвичку Юлию Логинову в СИЗО до 16 февраля следующего года. Она обвиняется в торговле двумя и более несовершеннолетними лицами, которые находились в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от нее.

