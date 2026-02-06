Схему нелегальной торговли биоматериалами из морга раскрыли в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Правоохранители в Санкт-Петербурге раскрыли криминальную схему нелегальной торговли биоматериалами из больничного морга, возбуждены 3 уголовных дела. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

По оперативным данным, руководство одной из больниц города долгое время содействовало незаконному вывозу частей тел умерших, получая за это деньги. Чаще всего останки принадлежали гражданам, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников.

Биоматериалы поставлялись коммерческим организациям, которые использовали их в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии.

Кроме того, руководство больницы позволяло представителям коммерческих структур проводить в морге вскрытия без оформления необходимых документов. По данным оперативников, в морге также происходили случаи подмены тел.

"Это делалось для того, чтобы случайно объявившиеся родственники не заподозрили руководство медучреждения в противоправной деятельности", – объяснила Волк.

Собранные материалы уже передали в следственные органы, добавила она. По делу задержаны заведующий патологоанатомическим отделением больницы и учредитель коммерческой организации, которая специализировалась на изготовлении анатомических биомоделей. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Петропавловске-Камчатском вынесли приговор двум санитарам морга, которые совершали кражи с тел умерших. Усопших мужчины перевозили на служебном автомобиле, а украшения похищали в безлюдных местах. Общая сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Фигурантам назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.