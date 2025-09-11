The Mirror: пенсионер в Бразилии ожил в морге на глазах у родственников

Фото: 123RF/mexrix

В Бразилии 90-летний пациент, которого сочли умершим, начал дышать в морге на глазах у родственников, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Mirror.

После того как выяснилось, что у пенсионера действительно есть дыхание и пульс, его перенаправили в реанимацию. Однако спасти мужчину не удалось, через несколько часов он скончался.

В руководстве больницы заявили, что врачи и другой медицинский персонал не допускали ошибок при лечении. Технические сбои также не фиксировались. Несмотря на это, ведется расследование.

Ранее в Австралии 23-летний мужчина с пулей в голове выбрался из могилы. По предварительной версии, на него напали киллеры, которые закопали его в неглубокой могиле и скрылись с места преступления. Пострадавший самостоятельно вылез из-под земли и дошел до заправки, где попросил вызвать ему такси.

При этом он пытался отказаться от скорой помощи, но сотрудник АЗС все равно вызвал врачей. Медики успешно провели операцию по извлечению пули из мозга.

