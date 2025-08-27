Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Matthias Balk

В США женщина нашла скелет и череп за рестораном "Макдональдс". Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание People.

Посетительница сети быстрого питания Нэшвилла сообщила в полицию о своей находке. Сначала она обнаружила скелет в лесистой зоне за северной границей города около ресторана "Макдоналдс", а прибывшие полицейские в 30 метрах от него нашли череп.

Останки были обнаружены в настолько плохом состоянии, что судебно-медицинские эксперты затруднились установить пол и возраст умершего. По информации журналистов, не подтверждено и то, что скелет и череп принадлежат одному и тому же человеку.

На пресс-конференции представитель полиции заявил, что поблизости от места находки нет жилых домов, что сильно усложняет выяснение причин появления там человеческих останков. В настоящий момент специалисты пытаются выяснить, кому именно они принадлежат.

