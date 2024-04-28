Скелет человека обнаружили в лесном массиве в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Скелетированные останки человека нашли в лесном массиве у поселка Кокошкино в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Для установления причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проконтролирует ход и результаты проверки.

Ранее на балконе жилого дома на юго-западе Москвы было найдено тело младенца. Бабушка погибшего ребенка рассказала, что несколько дней назад во время купания девочка случайно захлебнулась, тогда она вместе с матерью младенца перенесла тело на балкон.

До этого сообщалось, что тело пожилой женщины 1937 года рождения обнаружили в овраге на северо-западе Москвы. По предварительным данным прокуратуры, она пропала еще в середине июня. По заявлению ее родственников, она находилась в розыске.

