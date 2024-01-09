Трехлетний ребенок погиб в бассейне во время новогоднего корпоратива в Перми

Фото: Следственный комитет РФ

Трехлетний ребенок погиб в бассейне в банном комплексе микрорайона Гайва в Перми во время новогоднего корпоратива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета (СК) РФ.

Как сообщает издание Properm, ребенок пришел на корпоратив вместе с отцом. Инцидент произошел в момент, когда взрослые отвлеклись на подготовку мероприятия.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", – сообщили в СК.

До этого трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в селе Грахове в Удмуртии. Он был один дома в момент, когда в доме произошел пожар. Родственникам погибшего потребовалась помощь психолога.

