Мертвый младенец найден на балконе на юго-западе Москвы, он утонул при купании

Фото: Следственный комитет РФ

Тело младенца было найдено на балконе жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Сообщается, что на балконе квартиры жилого дома в проезде Карамзина было обнаружено тело девочки 2022 года рождения.

Со слов бабушки ребенка, несколько дней назад во время купания девочка случайно захлебнулась, тогда она и мать ребенка перенесли тело на балкон. В прокуратуре уточнили, что точная причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

О случившемся бабушка ребенка рассказала знакомому, который и обратился к правоохранителям. В прокуратуре отметили, что матери погибшего младенца 17 лет и у нее есть еще один маленький ребенок.

Ранее годовалая девочка отравилась химикатами после того, как попробовала снег во Всеволожске Ленинградской области. Мать ребенка рассказала, что на прогулке девочка упала в сугроб и начала есть снег. Затем они отправились домой, где дочь выпила компот и съела немного шоколада. Через полчаса ребенок стал вялым.

До этого в Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того, как съел домашнюю котлету. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.