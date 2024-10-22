BTA: в Болгарии была найдена могила, связанная с ритуалами против вампиризма

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Могилу человека, которого захоронили с применением ритуалов против вампиризма, нашли при раскопках в Кырджалийской области на юге Болгарии. Об этом сообщает агентство BTA.

Раскопки в районе древнего фракийского города Перперикон осуществляют исследователи под руководством профессора Николая Овчарова.

"Таинственное захоронение будет открыто для СМИ в среду. Тогда вы увидите, как они защищали человека и что положили в могилу", – заявил он.

Овчаров также рассказал, как в 2013 году в Перпериконе было найдено вампирское захоронение, в левой части которого был обнаружен скелет с наконечником плуга.

Ранее в Татарстане нашли девять погребений древнее египетских пирамид. Были обнаружены останки первобытных людей каменного века, каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, изделия из клыков кабана, а также подвески из приуральского серпентинита.

