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22 октября, 18:37

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BTA: в Болгарии была найдена могила, связанная с ритуалами против вампиризма

В Болгарии была найдена могила, связанная с ритуалами против вампиризма

Фото: 123RF/panama7

Могилу человека, которого захоронили с применением ритуалов против вампиризма, нашли при раскопках в Кырджалийской области на юге Болгарии. Об этом сообщает агентство BTA.

Раскопки в районе древнего фракийского города Перперикон осуществляют исследователи под руководством профессора Николая Овчарова.

"Таинственное захоронение будет открыто для СМИ в среду. Тогда вы увидите, как они защищали человека и что положили в могилу", – заявил он.

Овчаров также рассказал, как в 2013 году в Перпериконе было найдено вампирское захоронение, в левой части которого был обнаружен скелет с наконечником плуга.

Ранее в Татарстане нашли девять погребений древнее египетских пирамид. Были обнаружены останки первобытных людей каменного века, каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя, бобра, изделия из клыков кабана, а также подвески из приуральского серпентинита.

Московские археологи с начала этого года обнаружили около 10 тысяч артефактов

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