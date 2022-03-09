Палеонтологи назвали древний вид осьминогов-вампироподов в честь Байдена

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Палеонтологи из Американского музея естествознания в Нью-Йорке описали новый вид предков осьминогов-вампироподов и назвали его в честь президента США Джо Байдена. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Nature Communications.
Палеонтолог Кристофер Уэйлен рассказал, что вид назвали Syllipsimopodi bideni в честь начала президентства Байдена. По его словам, в то время ученых вдохновили планы главы США по борьбе с изменением климата и финансированию научных исследований.
Syllipsimopodi bideni имеет длину около 12 сантиметров и присоски на 10 конечностях. Окаменелость возрастом 328 миллионов лет была найдена в Монтане.
В то время регион был морским заливом с муссонным климатом. Регулярные тропические штормы заполняли округ пресной водой, что провоцировало бурное цветение водорослей. Это приводило к кислородному истощению среды и консервации умирающих останков живых существ. Мягкое тело погибшего в этих водах осьминога было погребено в илистых отложениях, а со временем окаменело.
Находка смогла отодвинуть ранние свидетельства появления этой группы, куда входят кальмары-вампиры и осьминоги, на 82 миллиона лет.
Ранее самоходный аппарат "Любопытство" (NASA's Mars rover Curiosity) сфотографировал на Марсе объект, внешне похожий на растение. Однако, по словам исследовательницы Эбигейл Фрейман, данный объект не может быть живым, поскольку образован сульфатами, выпавшими в осадок из воды, которая когда-то была на Марсе.
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